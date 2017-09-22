Гройсман доручив розібратися з можливим припиненням авіасполучення з Харковом, Дніпром і Запоріжжям

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив очільникові Міністерства інфраструктури Володимиру Омеляну та Державіаслужбі спільно з іншими органами влади розглянути ситуацію щодо можливого обмеження польотів повітряних суден в декількох аеропортах східного регіону України.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду.

«Прошу невідкладно надати EASA та Кабінету Міністрів України обґрунтовану пропозицію щодо забезпечення необхідних умов здійснення польотів до означених аеропортів», - йдеться у дорученні глави уряду.

Як повідомляв УНІАН, в ЄС хочуть закрити повітряний простір над трьома українськими містами. Мова йде про міжнародні аеропорти «Харків», «Дніпропетровськ» та «Запоріжжя».

Зокрема, за інформацією компанії «Нью Системс АМ», яка управляє міжнародним аеропортом «Харків», до Державної авіаційної служби України від Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA), що здійснює контроль за безпекою руху на авіаційному просторі Європи, надійшов проект бюлетеня, яким вводяться обмеження в авіаційний рух у східній частині України.

Зокрема, в ньому визнаються небезпечними польоти в межах Дніпропетровського району польотної інформації, в склад якого входять міжнародні аеропорти «Харків», «Дніпропетровськ» та «Запоріжжя».

У зв'язку з цим харківські депутати звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.