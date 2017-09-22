У Мінінфраструктури визнали, що українським авто поки не потрібен техталон для в'їзду в ЄС

В уряді офіційно спростували інформацію про необхідність талона про проходження технічного огляду для в'їзду в ЄС з 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Відомство просить вибачення за некоректне подання інформації про дату введення обов'язкового технічного огляду транспортних засобів.

"Інформація щодо заборони в’їзду громадян на приватних автомобілях на територію ЄС з 2018 року без документу про технічний огляд не відповідає дійсності. Мінінфраструктури розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері убезпечення експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», в якому враховано необхідність імплементації положень Директиви 2014/45/ЄС", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПродаж вживаних авто в Україні зріс у 19 разів

Щодо наявності документу про технічний огляд під час перетину державного кордону України - він стане обов’язковим після прийняття Верховною Радою проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері убезпечення експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» та набуття Законом чинності у встановленому порядку.

Міністерство інфраструктури спільно з народними депутатами вже найближчим часом направить законопроект на розгляд та сподівається на його схвалення до 2018 року.

Раніше міністерство повідомило, що з 2018 року усі автомобілі з України при в'їзді до ЄС повинні обов'язково мати техталон.