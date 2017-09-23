На Рівненщині дорожники у зливу взялися робити трасу за 59 мільйонів

На Рівненщині дорожники взялися робити трасу в зливу. Фахівці Облавтодору про цю незвичну технологію дізналися від наших журналістів. Тепер компанії-підрядниці найпевніше доведеться все робити наново. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Дощ періщить, асфальт - парує, техніка працює на повну. На Рівненщині під дощем прокладають трасу. Працюють без перерви. Зранку працівники не виїжджали, бо мав піти дощ, а об 11-й погодні умови раптово стали сприятливими, кажуть дорожники. Тому й поїхали. В Автодорі таким рішенням дивуються.

Читайте такожГройсман анонсує на дороги до 48 мільярдів наступного року

"Вони знали прогноз погоди, були штормові попередження. Це порушення технології однозначно", - сказав заступник керівника Служби автомобільних доріг у Рівненській області Микола Яворський.

Асфальт мають укладати на чисту суху поверхню, інакше - це брак, кажуть у Службі автодоріг Рівненщини. Саме ця структура прийматиме виконану роботу від підрядника.

"Якщо хоч по одному показнику будуть порушення, значить вони будуть ставити фрезу, будуть цей асфальт зрізати і це за їхній власний кошт вони будуть переробляти свій брак", - каже Микола Яворський.

59 мільйонів гривень – саме за цю суму будівельна компанія зобов'язалася відремонтувати 8 кілометрів траси Городище-Рівне-Староконстянтинів. Керівник підрядної організації запевняє - якщо виявлять порушення – перероблять. І додає - на місці вже працюють його фахівці.

"Збитків ми, звичайно, зазнаємо. Але ж, знаєте, викинути асфальт на обочину, то ще було б гірше. Зараз там комісія, вирізають, дивляться якість асфальту", - каже керівник будівельної компанії-підрядниці Ігор Войтко.

Як саме перевіряють – їдемо дивитися. На місці - ні душі. Зрештою хвилин за 20 приїжджає головний інженер і повідомляє - сьогодні асфальт ніхто не перевірятиме. Лише дивитимуться, аби не сталася ДТП.

Розпочати перевірку якості обіцяють уже в понеділок. Зі Служби автодоріг на цю ділянку приїде спеціальна комісія, щоби з'ясувати, як можна закатати в мокрий асфальт 59 мільйонів гривень.