Балчун про роботу в "Укрзалізниці": Найбільший успіх в тому, що я вижив і повернувся

Колишній голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун вважає, що його команді вдалося стабілізувати ситуацію в компанії і поліпшити фінансові показники.

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Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню Wiadomosci Onet, відповідаючи на запитання про головні свої успіхи під час роботи в УЗ, передає Liga.net.

"З точки зору побоювань і ризиків, які я взяв до уваги під час поїздки до України, можу сказати, що найбільший успіх в тому, що я вижив і повернувся", - сказав Балчун.

Він вважає, що його команді вдалося стабілізувати компанію. "Нам вдалося значно поліпшити фінансові результати - і за 2016 рік, і за перші два квартали 2017 року ми показали прибуток після декількох років збитків", - зазначив Балчун.

Також колишній голова УЗ зазначив створення стратегії розвитку компанії на п'ять років і "відновлення репутації на міжнародній арені".

"Ми впровадили або ініціювали цілий комплекс ініціатив з реформування, які, я сподіваюся, будуть продовжені", - додав Балчун.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Кабінет міністрів України звільнив голову державної компанії «Укрзалізниця» Войцеха Балчуна та першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова, призначивши останнього тимчасово виконуючим обов'язки голови «Укрзалізниці».

У свою чергу Володимир Омелян позитивно оцінив рішення уряду про звільнення голови правління «Укрзалізниці» Войцеха Балчуна і заявив, що наполягає на зміні всього керівного складу «Укрзалізниці».