Україна виступила проти рекомендацій ЕАСА закрити аеропорти Харкова, Дніпра та Запоріжжя

Україна цього тижня надасть аргументацію про необгрунтованість рекомендацій від Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA) щодо обмеження польотів для європейських авіакомпаній над східною частиною України.

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Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на брифінгу.

«Я вдячний колегам із Європейського Союзу, які замість того, щоб поставити нас перед фактом, з нами в переговорному процесі. У мене була розмова з цього приводу з єврокомісаром з питань транспорту і мобільності пані Бульц. Ми домовилися, що цього тижня ми надамо всю аргументацію української сторони про те, що ми вважаємо цей бюлетень таким, що не відповідає дійсності. Ми вже тиждень чекаємо відповіді від інших відомств України, і сподіваюся, що якнайшвидше їх отримаємо і відправимо європейській стороні», - сказав міністр.

За словами Омеляна, європейські колеги пояснили рекомендації про заборону польотів підвищенням вимог до безпеки.

«Нам на даний момент не зрозумілі підстави для посилення заходів із безпеки, тому що, за нашою інформацією, погіршення ситуації не відбувається. Нам європейські партнери пояснили це тим, що у них підвищилися вимоги до безпеки, і це стало причиною появи цього проекту бюлетеня. Я сподіваюся, що аргументація, яка буде надана українською стороною, буде достатньою, щоб такий документ не був випущений», - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що, незважаючи на те, що рішення EASA матиме рекомендаційний характер, багато компаній будуть до нього прислухатися.

Як повідомляв УНІАН, у ЄС хочуть закрити повітряний простір над трьома українськими містами. Йдеться про міжнародні аеропорти «Харків», «Дніпропетровськ» і «Запоріжжя». За інформацією компанії «Нью Системс АМ», яка управляє міжнародним аеропортом «Харків», до Державної авіаційної служби України від Європейського агентства авіаційної безпеки, що здійснює контроль над безпекою руху в авіаційному просторі Європи, надійшов проект бюлетеня, яким вводяться обмеження в авіаційному русі у східній частині України. Зокрема, в документі визнаються небезпечними польоти в межах Дніпропетровського району польотної інформації, до складу якого входять міжнародні аеропорти «Харків», «Дніпропетровськ» і «Запоріжжя». У зв'язку з цим харківські депутати звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Пізніше Гройсман доручив міністру інфраструктури Омеляну спільно з керівниками інших міністерств, Державіаслужбою та СБУ невідкладно розглянути ситуацію щодо можливого обмеження польотів європейських авіакомпаній до кількох аеропортів східних областей України.