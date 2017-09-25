Омелян вважає необґрунтованими збитки УЗ від пасажирських перевезень

Збитки акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" від пасажирських перевезень є необґрунтованими у зв'язку з відсутністю розрахунку вартості пасажиро-кілометра і заходів по збільшенню ефективності перевезень. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході брифінгу.

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"На перевезення в ідеальній ситуації має бути ринковий тариф. По-друге, необхідно розділити вантажні і пасажирські перевезення. Але найголовніше, необхідно подивитися, яка насправді собівартість пасажирських перевезень. Тому що кожен раз "Укрзалізниця" маніпулює цифрами, "малюючи" збитки від пасажирських перевезень. Я маю всі підстави вважати, що ці збитки - необгрунтовані. Починаючи з того, що на приміських перевезеннях "Укрзалізниця" визнає, що близько 20-30% пасажирів купують квитки, а решта їздять зайцями. Чому? Запитання до "Укрзалізниці". Закінчуючи тим, що у нас немає калькуляції, яким чином розраховувати вартість пасажиро-кілометра. Це просто дуті цифри, на які зручно списувати. Я вже не кажу про контрабанду, зловживання, підсадних людей по купе і багатьох інших моментах", – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" очікує отримати понад 11 мільярдів гривень збитку від пасажирських перевезень у 2017 році.

Згідно з аудиту консолідованої фінансової звітності "Укрзалізниці" за 2016 рік, проведеного міжнародною консалтинговою компанією "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" (E&Y), компанія отримала 7,3 мільярда гривень збитку за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.