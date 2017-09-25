Житомирські комунальники розпочинають активну підготовку до зимового сезону

У Житомирі працівники комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» розпочали активну підготовку до зимового періоду. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, комунальне підприємство «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради активно готується до зимового періоду та проводить заготовку пісчано-соляної суміші.

«Наше підприємство готується до зимового періоду. До кінця вересня вже будемо мати достатній резерв пісчано-соляної суміші у об'ємі 6 тис. тонн піску, та понад тисячу тонн солі, що складе понад 75% від необхідної кількості. На перемішуванні працює нова техніка, а саме : фронтальний навантажувач JCB, який був нещодавно придбаний за виділені із бюджету міста кошти», - цитує прес-служба міськради директора КП «УАШ» Сергія Янушевича.

Нагадаємо, КП «Управління автомобільних шляхів» (Житомир) займається будівництвом та експлуатацією доріг.