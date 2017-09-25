Голова "Укравтодору" про митний експеримент: гроші не надходять за таким графіком, як очікувалося

Кошти на ремонт доріг в рамках митного експерименту надходять не в повному обсязі. Про це розповів виконуючий обов'язки керівника «Укравтодору» Славомір Новак в інтерв'ю "Економічній правді".

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Новак розповів, що без урахування проектів міжнародних фінансових організацій на утримання, погашення боргів і будівництво доріг заплановано близько 26-27 млрд гривень.

"Близько 16 млрд гривень з цієї суми - це гроші, які Мінфін запланував за рахунок митного експерименту. І це поки реальна проблема, тому що надходження за митним експериментом не надходять за такм графіком, як очікувалося", - заявив Новак.

Він зазначив, що ситуація в областях різна, що також є несправедливим.

"І головне, що розпорядником цих коштів є не «Укравтодор», а облдержадміністрації, відповідальність за них несуть голови ОДА", - додав Новак.

Керівник «Укравтодору» не може сказати, в якому вигляді будуть надходити кошти від митниць на будівництво і ремонт доріг в 2018 році.

"На останньому бюджетному комітеті депутати говорили, що хочуть підтримати митний експеримент. Однак поки рано говорити, що буде в майбутньому. Це буде рішення Верховної Ради", - сказав Новак.

Що стосується бюджетних і кредитних коштів, за які відповідає "Укравтодор", то, за словами керівника служби, із загальної суми на 2017 рік у розмірі близько 8-9 млрд гривень, відомство використало понад 50%.

Як повідомляв УНІАН, українські митниці - учасники експерименту щодо розподілу понадпланових доходів в 2016 році спрямували на будівництво доріг в своїх областях 2,2 млрд грн. Розпочатий у вересні 2015 року експеримент, що передбачає спрямування надпланових доходів митниць на ремонт і будівництво автомобільних доріг в областях України, був продовжений на 2017 рік.