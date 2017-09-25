На українських АЗС подорожчали бензин та дизпаливо

Роздрібна вартість бензину і дизельного палива в багатьох мережах АЗС протягом 23-25 вересня, через підвищення вартості на європейському ринку зросла в середньому на 30-60 копійок за літр, повідомив кореспонденту УНІАН аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

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За інформацією UPECO, на 10-30 копійок за літр паливо подорожчало в мережах АЗС Shell (бензин марки А-92 коштує 26,29 гривні за літр, А-95 – 27,29 гривні за літр і дизельне паливо – 24,29 гривні за літр) і UPG (А-92 – 24,40 гривні за літр, А-95 – 24,90 гривень за літр і дизельне паливо – 22,00 гривні за літр).

Як зазначив експерт, на 50 копійок зросли ціни на АЗС WOG і OKKO (А-92 по 26,99 гривні за літр, А-95 – 27,99 гривні за літр і дизпаливо – 24,99 грн за літр), на заправках під брендами "Укрнафта" і "Авіас" (А-92 по 24 грн за літр, А-95 – 24,50 гривні за літр і дизпаливо – 22,00 гривні за літр), "Альфа-Нафта", А-92 по 23,95 гривні за літр, А-95 – 24,45 гривні за літр і дизпаливо – 24,99 гривні за літр) і ін. Також в деяких мережах АЗС зростання цін сягнуло 70 копійок за літр.

"Зростання цін зумовлене збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку, за ціновими індикаторами якого працює український ринок. В результаті зростання європейських котирувань трейдери, незважаючи на наявність запасів палива, піднімають ціни на АЗС для того, щоб мати можливість купити нове паливо за високими закупівельними цінами", - пояснив Сіренко сформовану тенденцію на ринку моторного палива.

Раніше повідомлялося, що минулого тижня (19 і 20 вересня) роздрібні ціни на нафтопродукти (бензин та дизельне паливо) по Україні зросли від 20 копійок до 1 гривні за літр.