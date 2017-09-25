"Укрзалізниця" призначила до Дня захисника 8 додаткових поїздів

18:10, 25 вересня 2017
Транспорт/Звя'зок
7

Квитки на ці поїзди можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

фото УНІАН

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом з нагоди свят Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України 14 жовтня, крім раніше призначених 5 додаткових потягів призначила ще 1 поїзд.

Читайте такожОмелян вважає необґрунтованими збитки УЗ від пасажирських перевезень

Зокрема, в прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що додатковий поїзд № 197/198 Київ - Ковель відправиться 14 жовтня з Києва у 07:42 і прибуде в Ковель у 16:46. У зворотному напрямку з Ковеля поїзд відправиться в 09:48 і прибуде в столицю о 20:07. Поїзд робитиме зупинки на станціях Шепетівка, Здолбунів і Рівне.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги в західному напрямку: № 191/192 Київ - Львів (відправлення з Києва та Львова 14 і 16 жовтня); № 275/276 Київ - Хмельницький (туди і назад 14 і 16 жовтня).

Крім того, в цей період в південному напрямку будуть курсувати наступні поїзди: № 179 Київ - Дніпро (туди і назад 14 і 16 жовтня); № 227/228 Київ – Бердянськ, який відправиться з Бердянська 13, 15 жовтня, а з Києва 14 жовтня.

Також, з Одеси до Львова можна дістатися додатковим потягом № 227/228 Одеса – Львів, який відправиться з Одеси 13, 15, 17 жовтня, а назад зі Львова 14, 16 жовтня.

У повідомленні наголошується, що квитки на дані потяги можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, минулого року "Укрзалізниця" призначила до свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України 14 жовтня 18 додаткових поїздів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #додаткові поїзди