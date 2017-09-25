У Києві до 8 жовтня вночі буде закрито рух транспорту Залізничним шосе

У Києві відсьогодні до 8 жовтня з 22:00 до 6:00 буде закрито рух транспорту Залізничним шосе. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«У зв’язку з продовженням ремонту асфальтобетонного покриття на Залізничному шосе (на ділянці від вул. Михайла Бойчука до Наддніпрянського шосе) буде закрито рух транспорту відсьогодні щоночі з 22:00 до 6:00 до 8 жовтня», - йдеться в повідомленні.

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Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Як повідомляв УНІАН, на столичному шосе BMW протаранив інший автомобіль і загорівся.