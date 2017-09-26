Toyota стала найдорожчим автомобільним брендом у світі

Аналітики консалтингової агенції в області брендингу Interbrand, заснованого Джоном Мерфі, опублікували рейтинг найдорожчих світових автомобільних брендів, повідомляє Прайм.

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Перше місце дісталося японському виробнику - концерну Toyota. Експерти оцінили загальну вартість цього автогіганта в 50,291 мільярда доларів.

На другій сходинці рейтингу - німецький Mercedes-Benz, його Interbrand оцінив у 47,829 мільярда доларів.

Третє місце також у німця - замішаний у "Дизельгейті" концерн BMW, чия вартість становить 41,521 мільярда доларів.

До топ-10 потрапили японська Honda, у неї оцінка в 22,696 мільярда доларів. Американський Ford - 13,643 мільярда доларів. Представник корейського автопрому - Hyundai - 13,193 мільярда доларів, у німецького Audi - 12 мільярдів доларів. Nissan оцінили експерти в 11,534 мільярда доларів, Volkswagen - в 11,522 мільярда доларів. Люксовий бренд Porsche - нижче - 10,12 мільярда доларів.

А ось найінноваційніша компанія в галузі машинобудування - американська Tesla, засновником та власником якої є Ілон Маск, посіла останню сходинку рейтингу. Її оцінили в 4 мільярди доларів.