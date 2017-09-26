На УЗ поскаржилися через "диференційований підхід" до забезпечення металургів вагонами

Президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков поділився підсумками боротьби за справедливе ставлення центрів транспортної логістики (ЦТЛ) до підприємств гірничо-металургійного комплексу за підсумками 2-х декад вересня.

"Хотілося б спостерігати більш стрімку динаміку в забезпеченні піввагонами підприємств ГМК, адже показники, які ми маємо на сьогодні, ще дуже далекі від ринкової частки таких списків", - зазначив він у статті на сайті "Укрметалургпрому", пише Обозреватель.

Президент "Укрметалургпрому" констатував, що починаючи з другої половини серпня "Укрзалізниця" робить спроби йти по шляху рівного забезпечення підприємств піввагонами, однак диференційований підхід у цьому питанні все ще залишається.