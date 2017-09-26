Alibaba інвестує понад $15 мільярдів у розвиток логістики

Китайська інтернет-компанія Alibaba Group Holding Ltd протягом найближчих п'яти років інвестує 100 мільярдів юанів (15,2 мільярда доларів) на розвиток інноваційних логістичних технологій, повідомляє Прайм з посиланням на реліз компанії.

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"Інвестиції будуть використані для збільшення обсягів досліджень та розробок в логістиці, а також для розвитку інтелектуального складування, інтелектуальної доставки і глобальної логістичної інфраструктури. Всі ці напрями є основою для будівництва глобальної логістичної мережі майбутнього", - йдеться в повідомленні.

В рамках рішення про інвестиції в логістику Alibaba також збільшила свою частку в капіталі логістичної компанії Cainiao Smart Logistics Network з 47% до 51%, вклавши в її акції 807 мільйонів доларів. На думку компанії, це дозволить підвищити ефективність і знизити витрати в логістичному секторі Китаю. Очікується, що компанії закриють угоду жовтні.

"Розширюючи логістичні можливості системи Alibaba і збільшуючи обсяг наших інвестицій у цей сектор, ми сприяємо впровадженню нашої нової стратегії щодо інтеграції онлайн - і оффлайн-торгівлі, створюючи єдину комплексну систему для покупців", - повідомляється в релізі.

Alibaba Group є найбільшою інтернет-компанією Китаю і працює в сфері електронної комерції. Компанія була заснована Джеком Ма в 1999 році. Групи також належать кілька дочірніх компаній та інтернет-майданчиків: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.