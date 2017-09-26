Компанія "Анвітрейд" підтримала ініційовані "Укрзалізницею" зміни у процедурах закупівель пального

Компанія «Анвітрейд» дякує керівництву ПАТ «Укрзалізниця» за прагнення до прозорості системи управління та вдосконалення процедур закупівель пального. Після кількох років розмов і обіцянок реформ у галузі, ми бачимо перші реальні кроки.

Відповідально стверджуємо, що впровадження світового досвіду у механізмі формульного ціноутворення, при закупівлі дизельного пального, вдосконалення законодавства та більш сувора відповідальність кожної сторони за дотримання всіх умов договорів – це те, що дозволить працювати чесно і постачальникам і ПАТ «Укрзалізниця».

Крім того, це забезпечить більш широке коло учасників торгів, і «Укрзалізниця» зможе отримати найкращі цінові пропозиції.

Забезпечення стабільної роботи двигунів поїздів і руху вантажних та пасажирських составів – спільне завдання «Укрзалізниці» та постачальників пального.

Ми знаємо, що керівництво «Укрзалізниці» намагається зрушити це питання, але існуюча корупційна система, яка складалася роками, заганяє всі ці намагання в глухий тупик.

Наголошуємо, що саме існуюча система закупівель дозволила трейдерам заблокувати першій «формульний» тендер на 90 тис. тон пального, якій УЗ намагалася провести. В умовах реальної загрози зупинки рухомого складу, керівництво «Укрзалізниці» змогло швидко організувати та провести екстрений тендер за переговірною процедурою, за участю НАБУ та СБУ. Іншим вдалим рішенням, яке дозволило закупити пальне, а не отримати ще один заблокований тендер, було дроблення лотів по 10 тис. тон.

Саме тому, компанія «Анвітрейд» вітає прагнення ПАТ «Укрзалізниця» до системних змін у процедурах закупівель пального.

Ми впевнені, що «Укрзалізниця» отримає гарантованість постачання та економію власних коштів. Рішення остаточно перейти на формульне ціноутворення – це рішення, при якому переможуть усі учасники.