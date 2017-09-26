Мінімізують корупцію: в Україні до кінця року запустять електронний кабінет перевізника

Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) планує запустити електронний кабінет перевізника до кінця поточного року для мінімізації спілкування перевізників з працівниками служби.

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Про це повідомив перший заступник очільника відомства В'ячеслав Дідковський під час відкритої наради з керівниками територіальних органів Укртрансбезпеки.

"До кінця року плануємо запустити електронний кабінет перевізника. Крім цього - електронну процедуру подачі документів для отримання ліцензій. Що це дасть? Перевізнику не потрібно буде їхати і стояти в чергах, спілкуватися з нашими працівниками, перебуваючи в офісі, він просто сканує документи і направляє, потім чекає максимум три дні, і отримує відповідь», - сказав він.

Дідковський зазначив, що найголовніше - усунути контакт «працівник - потенційний перевізник».

«Корупційний фактор мінімізується значно у цьому випадку, крім цього, це комфорт і нормальна європейська практика, адже в Європі ніхто в чергах не стоїть», - сказав він.

Довідка УНІАН. Укртрансбезпека є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сфері безпеки на автотранспорті загального користування, міському електротранспорті, залізничному, морському і річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства).