Ситуація на АЗС: бензин і дизпаливо продовжують дорожчати

Роздрібна вартість бензину і дизельного палива в багатьох мережах АЗС протягом 25-26 вересня, через підвищення їх вартості на європейському ринку зросла в середньому на 0,1-1,5 грн за літр, повідомив кореспонденту УНІАН аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

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За інформацією UPECO, зокрема, на 50 коп. за літр паливо подорожчало в мережі АЗС Amic Energy (А-95 - 26,99 грн/л і А-95+ — 27,99 грн/л). У столичній KLO цінове зростання становило від 10-30 коп/л для бензину і 10 коп./л — для дизпалива (А-92 — 24,59 грн/л, А-95 — 24,99 грн/л, А-95+ -28,89 грн/л, ДТ -22,99 грн/л і ДТ+ — 25,89 грн/л).

Вартість бензину і дизельного палива збільшилася на 1 грн за літр на АЗС під брендами «Укрнафта» і «Авіас» (А-92 — 24,95 грн/л, А-95 — 25,50 грн/л, А-95 Energy -26,00 грн/л і ДТ — 23,00 грн/л), «Альфа-Нафта» (А-92 — 24,95 грн/л, А-95 — 25,45 грн/л, А-95 Energy — 25,95 грн/л і ДТ — 23,00 грн/л).

Крім того, подорожчання торкнулося багатьох регіональних операторів ринку. Діапазон змін варіювався від 0,1-1,5 грн/л.

За даними UPECO, середні роздрібні ціни на пальне в Україні зросли до відміток: А-92 — 25,08 грн/л, А-95 — 25,86 грн/л, А-95+ — 26,84 грн/л, ДТ — 23,14 грн/л і ДТ+ — 24,48 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, роздрібна вартість бензину і дизельного палива в багатьох мережах АЗС протягом 23-25 вересня, через підвищення вартості на європейському ринку зросла в середньому на 30-60 копійок за літр.