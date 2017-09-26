В УЗ ініціювали створення спільної робочої групи для будівництва шляхопроводу у Вишневому

Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління ВАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов сьогодні, 25 вересня, ініціював створити спільну робочу групу для реалізації будівництва шляхопроводу в м Вишневе та залучити до проекту кошти державного дорожнього фонду України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

"Керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов безпосередньо на об'єкті обговорив із місцевою владою деталі спорудження шляхопроводу на місці залізничного переїзду майже в центрі Вишневого. Представники місцевої влади нарікають, що через велику інтенсивность руху поїздів переїзд часто закритий для проїзду автотранспорту. Це призводить до скупчення автомобілів в очікуванні відкриття шлагбаумів", - наголошується в повідомленні.

Кравцов зазначив, що зазначений переїзд - найвищої категорії, із черговим працівником, автоматичною сигналізацією і чотирма шлагбаумами, що відповідає вимогам безпеки. Для розвантаження міста від автотранспорту саме міська влада Вишневого повинні залучати джерела фінансування для будівництва шляхопроводу.

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«З точки зору роботи залізниці немає питань до функціонування залізничного переїзду. Це питання дорожньої інфраструктури та пристосованості до потреб міста. Тому пропоную клопотати про залучення на будівництво шляхопроводу коштів державного дорожнього фонду України, звернутися до Міністерства інфраструктури з проханням включити цей об'єкт у перелік. З наступного року кошти дорожнього фонду будуть спрямовані на програму підвищення безпеки дорожнього руху в Україні. Будівництво шляхопроводу в Вишневому може стати яскравим прикладом такої програми в дії та співробітництва Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці та влади. На цьому об'єкті реально показати, як працює дорожній фонд», - повідомив в. о. «Укрзалізниці».

Керівник ВАТ «Укрзалізниця» підкреслив, що компанія усіма способами сприятиме підготовці необхідних документів та виконання робіт.

Євген Кравцов також нагадав, що суспільство вже ініціювало перед Мінінфраструктури спрямувати кошти з державного дорожнього фонду України на будівництво 4 шляхопроводів замість залізничних переїздів. «Це найбільш соціально значущі об'єкти з підвищеним ризиком за інтенсивності руху автотранспорту. Ми запропонували виділити з державного дорожнього фонду 710 млн грн на будівництво шляхопроводів замість переїздів», - повідомив в. о. голови правління товариства.

У прес-службі «УЗ» нагадали, що з початку 2017 року на переїздах і коліях вже відбулося близько 60 випадків ДТП. 14 вересня у Харківській області водій КАМАЗа виїхав на залізничний переїзд, незважаючи на заборонні сигнали звукової та світлофорної сигналізації. В результаті сталося зіткнення з приміським поїздом сполученням Куп'янськ - Вовчанськ. У результаті ДТП пошкоджено автомобіль, кабіну локомотива, частково тепловоз зійшов з рейок, працівник залізниці, пасажир поїзда і водій КАМАЗа звернулися за медичною допомогою.

Нагадаємо, що на місці залізничного переїзду на перегоні Марганець-Нікополь, де в 2010 році сталося масштабне ДТП за участю водія автобуса, залізничники побудували шляхопровід без залучення додаткових джерел фінансування.