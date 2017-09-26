Близько 90% ринку таксі в Україні перебуває поза правовим полем - Укртрансбезпека

В Україні близько 90% ринку таксі перебуває за межами правового поля, і учасники ринку не відповідають за безпеку перевезення пасажирів.

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Про це заявив очільник Державної служби з безпеки на транспорті України (Укртрансбезпека) Михайло Ноняк під час відкритої наради з керівниками територіальних органів Укртрансбезпеки.

«Близько 90% ринку таксі перебуває за межами правового поля. Не відповідають за безпеку і не надають якісно послуг», - сказав він.

За словами Ноняка, в Україні немає закону про таксі, який регулює роботу на цьому ринку.

«До сьогодні наша країна не має закону про таксі, який би врегулював роботу диспетчерських центрів, врегулював би ліцензування таксі. Є низка законопроектів, які ми подали, і я сподіваюся, що цієї осені проголосують», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у червні заступник очільника Міністерства інфраструктури Юрій Лавренюк заявив, що його відомство спільно з Міністерством внутрішніх справ має намір зобов'язати ліцензованих пасажирських перевізників використовувати номери жовтого кольору.