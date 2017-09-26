АМКУ вирішив розібратися зі зростанням цін на заправках

Антимонопольний комітет України почав запитувати необхідну інформацію від Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а також самостійно вивчати ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів для з'ясування причини зростання цін на бензин і дизельне пальне в багатьох мережах АЗС.

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Про це заявив голова комітету Юрій Терентьєв під час круглого столу, присвяченого питанню розвитку конкурентних відносин на ринках енергоносіїв.

«Ми відстежуємо цю тенденцію й бачимо зростання цін. За попередньою інформацією, частково це пов'язано із зупинкою на капітальний ремонт Мозирського НПЗ (одного з найбільших нафтопереробних заводів Білорусі, пальне якого імпортується в Україну - УНІАН). Зараз ми запитуємо інформацію від Міненерговугілля, але також ми ведемо паралельні дії з більш глибокого вивчення цієї ситуації», - сказав він.

Голова комітету додав, що для будь-якого підвищення цін є як об'єктивні причини, так і суб'єктивні чинники, приміром, очікування трейдерами зростання закупівельних цін.

Як повідомляв УНІАН, роздрібна вартість бензину і дизельного пального в багатьох мережах АЗС протягом 23-25 вересня зросла в середньому на 30-60 коп. за літр. 26 вересня пальне подорожчало ще на 0,1-1,5 грн за літр. Як результат вартість бензину марки А-92 у деяких мережах досягла 26,99 грн за літр, А-95 - 27,99 грн за літр і дизельного пального - 24,99 грн за літр.

За словами аналітика консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександра Сіренка, зростання цін обумовлено збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку, за ціновими індикаторами якого працює український ринок.