Житомирська ОДА оприлюднила схеми об’їзду траси "Житомир – Могилів-Подільський", перекриту через вибухи під Калинівкою

Житомирська облдержадміністрація оприлюднила схеми об’їзду автодороги «Житомир – Могилів-Подільський», яку тимчасово перекрили через події із детонацією боєприпасів поблизу Калинівки на Вінниччині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у зв’язку з надзвичайною подією поблизу Калинівки рух автомобільною дорогою М-21 «Житомир - Могилів–Подільський» в межах Вінницької області перекрито.

Читайте такожНа Вінниччину для допомоги в евакуації населення виїхав зведений загін житомирської поліції

Служба автомобільних доріг у Житомирській області надала рекомендований маршрут руху по автодорозі М-21 «Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський» через Вінницю з Житомира в напрямку Вінниці:

• з міста Бердичів - по автомобільній дорозі Р-31 Бердичів - Хмільник - Літин М-12 - Вінницька область: виїзд на М-12 (напрямок Вінниця – Хмельницький),

• з автодороги М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів- Подільський - через Вінницю км 224+953 (обхід міста Бердичів) – на автодорогу О 060306 Бердичів – Вчорайше - Ружин - Городок Вінницька область: Погребище – Липовець – М-12 (Немирівське шосе).

У Житомирській ОДА також нагадують, що наразі закрито рух інших видів транспорту, у тому числі:

- залізничного транспорту на перегоні "Сосенка – Калинівка" Південно-Західної залізниці;

- повітряного транспорту в радіусі 50 кілометрів від Калинівки.

Нагадаємо, що вночі з 26 на 27 вересня особовий склад підрозділів поліції Житомирської області було підняті по тривозі у зв’язку з надзвичайною подією поблизу м. Калинівки Вінницької області. Сформований з 70 поліцейських зведений загін резервних сил вирушив до зони лиха для залучення до виконання першочергових завдань з охорони публічного порядку, допомоги у проведенні евакуації місцевого населення та охороні залишеного людьми майна. Також, за інформацією мера Бердичева Василя Мазура, Бердичів вже прийняв 200 евакуйованих з Вінниччини.

Як повідомляв УНІАН, інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу Калинівки Вінницької області надійшла 26 вересня близько 22:00. Рятувальники евакуювали із зони ураження понад 30 тис. людей.