Вибухи боєприпасів в Калинівці: небо в радіусі 50 кілометрів буде закрите ще як мінімум добу

Небо в радіусі 50 км від складу боєприпасів біля Калинівки Вінницької області буде закрите до зменшення активності вибухів, повідомив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян після засідання уряду в середу.

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«Ми відразу закрили небо в радіусі 50 кілометрів від епіцентру подій. Це обмеження діятиме ще як мінімум добу. Ми будемо уважно стежити за ходом ситуації. Якщо буде зменшення активності вибухів, ми розглянемо скасування заборони польотів», - сказав міністр.

Крім того, він висловив подяку керівництву «Укрзалізниці» за своєчасно вжиті заходи щодо гарантування безпеки пасажирів і зазначив, що подальша координація транспортного сполучення в потенційно небезпечних зонах відбуватиметься в чіткій координації з Міністерством оборони.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області. Увечері цього ж дня у Вінницьку область прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини і проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.

Станом на 6:00 ранку середи, 27 вересня, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали близько 24 тисяч осіб. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.