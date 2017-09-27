Єврокомісія оштрафує автовиробника Scania на 880 мільйонів євро за картельну змову

Європейська Комісія оштрафує на 880 мільйонів євро шведського виробника вантажівок Scania, який належить німецькому концерну Volkswagen. Про це у Брюсселі повідомили в середу, 27 вересня, передає DW.

Scania закидають участь у картельній змові з іншими автовиробниками - Daimler, Iveco, DAF і Volvo/Renault. За даними Єврокомісії, ці виробники протягом 14 років незаконно узгоджували між собою ціни на вантажні автомобілі.

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Із іншими учасниками картельної змови Брюссель торік уклав мирову угоду на суму 2,93 мільярда євро, повідомляє dpa. Scania від участі в угоді відмовилася. Із MAN - ще однієї "дочки" Volkswagen - штраф не стягуватимуть, тому що цей автовиробник надав антимонопольному відомству інформацію про картельну змову, зазначає Reuters.

"Сьогоднішнє рішення завершує наше розслідування багаторічного картелю", - констатувала єврокомісарка з питань конкуренції Маргрет Вестагер. За її даними, 90 відсотків усіх важких та середніх вантажівок, які продаються в Європі, вироблені Scania та іншими учасниками змови. "Замість того, щоб узгоджувати між собою ціни, виробники вантажівок мали б конкурувати між собою, беручи до уваги і покращення захисту довкілля", - зазначила євромісарка.