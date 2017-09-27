Зарплата вища, ніж у Балчуна: тимчасовий голова "Укрзалізниці" отримуватиме 1,2 мільйона гривень в місяць

Виконуючий обов'язки голови правління публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Кравцов отримуватиме зарплату в розмірі 500 тис. гривень і щомісячну винагороду в розмірі 714,6 тис. гривень після погодження його контракту як члена правління ПАТ Кабінетом Міністрів.

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Відповідне рішення Кабмін прийняв на засіданні в середу, передають «Українські новини».

Кабмін уповноважив держсекретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олексія Перевезенцева укласти контракт з Кравцовим як членом правління "Укрзалізниці".

Згідно з умовами контракту, Кравцову визначена щомісячна заробітна плата в розмірі 500,2 тис. гривень.

Контрактом також обумовлено, що в разі виконання членом правління обов'язків голови правління товариства, йому щомісячно нараховується винагорода у розмірі 714,6 тис. гривень.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Кабінет міністрів України звільнив голову державної компанії «Укрзалізниця» Войцеха Балчуна та першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова, призначивши останнього тимчасово виконуючим обов'язки голови «Укрзалізниці».

Зарплата Войцеха Бальчуна на посаді керівника "Укрзалізниці" становила 463 тис. грн на місяць без урахування премій.