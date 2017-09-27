Дорогу біля Калинівки відкрили для руху транспорту

Близько 17 годин дорогу державного значення, яку напередодні закрили для руху транспорту, розблокували, повідомляє кореспондент ТСН з місця подій.

Читайте такожВибухи боєприпасів в Калинівці: небо в радіусі 50 кілометрів буде закрите ще як мінімум добуБлокпост був розташований приблизно за 2 км до населеного пункту, в даний час шлях вільний для транспорту, проїжджають і фури і легкові автомобілі. Можна вільно дістатися і самої Калинівки.

Зазначимо, що після зменшення інтенсивності вибухів дехто з місцевих жителів зміг повернутися додому, принаймні перевірити, що сталося з будинком і нагодувати худобу. Деякі будинки люди не залишали, ховаючись в погребах.

Напередодні було закрито рух для всіх видів транспорту на автодорозі державного значення М-21 Житомир-Могилів-Подільський.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня близько 22:00 з'явилася інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу Калинівки. Здійснено оповіщення жителів міста та населених пунктів у 10-кілометровій зоні (Павлівка, Медвідка, Дорожнє, Сальник, Стрижавка). Пройшла евакуація жителів Калинівки та навколишніх сіл.