Керівник УЗ Кравцов повідомив про чергове затримання хабарника на підприємстві

ПАТ «Укрзалізниця», співпрацюючи з правоохоронними органами,продовжує очищення компанії від корупціонерів. Так, сьогодні на Дніпропетровщині співробітники обласного управління захисту економіки Нацполіції, обласної прокуратури за сприяння Департаменту безпеки Укрзалізниці затримали на отриманні хабара начальника станції Єлізарове Криворізької дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». Посадовець вимагав кошти від громадянина за погодження договору купівлі-продажу залізобетонних конструкцій.

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«Виявлення таких фактів та очищення від посадових осіб, які дискредитують галузь і завдають їй матеріальної шкоди, стало можливим завдяки посиленню співпраці внутрішніх підрозділів Укрзалізниці з правоохоронними органами. Компанія має працювати прозоро та відкрито, без жодних тіньових схем, змов та зловживань», - підкреслив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Прокуратура Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди. У межах провадження правоохоронці встановили, що начальник станції Єлізарове структурного підрозділу Криворізької дирекції залізничних перевезень регіональної філії Придніпровської залізниці ПАТ «Укрзалізниця» вимагає від громадянина 15 тисяч гривень хабара. Саме в таку суму посадовець оцінив погодження договору купівлі-продажу залізобетонних конструкцій. Сьогодні, 27 вересня, правоохоронці затримали посадовця структурного підрозділу Укрзалізниці в службовому кабінеті. Під час обшуку у керівника станції було вилучено 15 тисяч гривень, одержаних ним у якості хабара. Тривають процесуальні заходи.

Нагадаємо, що 13 вересня за сприяння департаменту безпеки Укрзалізниці під час отримання неправомірної вигоди співробітники СБУ затримали першого заступника начальника департаменту аудиту та контролю ПАТ «Укрзалізниця».