Стрибок цін на бензин: Антимонопольний комітет підозрює мережі АЗС у змові

Антимонопольний комітет України підозрює мережі АЗС в антиконкурентних узгоджених діях через синхронне підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне пальне, яке відбулося в третій декаді вересня. Про це повідомила прес-служба АМКУ.

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«З початку вересня середні роздрібні ціни на бензин марки А-95 в цілому по Україні зросли більш ніж на 5%. Аналогічна ситуація спостерігається на ринку роздрібної торгівлі дизельним пальним. Така ситуація не могла залишитися без уваги комітету, оскільки синхронність підвищення роздрібних цін на світлі нафтопродукти впродовж вересня 2017 року може свідчити про наявність в діях учасників ринку антиконкурентних узгоджених дій», - наголошується в повідомленні.

За інформацією прес-служби, для з'ясування відповідності дій учасників ринку вимогам законодавства про захист економічної конкуренції АМКУ проводить дослідження ринку нафтопродуктів, і направив запити до Фіскальної служби (для одержання інформації про обсяги та вартість нафтопродуктів, їх наявність чи відсутність, а також про дефіцит на ринку), до Мінекономрозвитку (про зміни попиту і пропозиції на ринку палива), до Міненерговугілля (про прогнозовані ціни на пальне і причини їх змін).

Також комітет направив запит компаніям, у яких найвищий рівень цін, про надання інформації та пояснень причин підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне пальне.

«У разі виявлення на ринках бензинів і дизельного пального ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольним комітетом України буде вжито відповідних заходів», - відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, роздрібна вартість бензину і дизельного пального в багатьох мережах АЗС в Україні впродовж 23-25 вересня зросла в середньому на 30-60 коп. за літр. 26 вересня пальне подорожчало ще на 0,1-1,5 грн за літр. За словами аналітика консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександра Сіренка, зростання цін обумовлене збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку, за ціновими індикаторами якого працює український ринок.

26 вересня голова АМКУ Юрій Терентьєв заявив, що комітет почав запитувати необхідну інформацію від Міненерговугілля та самостійно вивчати ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів для з'ясування причини зростання цін на бензин і дизельне пальне в мережах АЗС.