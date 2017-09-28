Вибухи на складах боєприпасів: небо над Калинівкою буде закрите до 2 жовтня

Заборону на використання повітряного простору над Калинівкою Вінницькій області, де вночі 26 вересня на військовому складі почали вибухати боєприпаси, продовжено до 2 жовтня, радіус заборони польотів зменшено до 12 км з 50 км.

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Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк на своїй сторінці у Facebook.

«Зміни меж заборони по Калинівці: горизонтальні межі - радіус 12 км з центром (49 * 24'32 ПШ 28 * 29'46 СД) смт Калинівка; вертикальні межі - від земної поверхні до висоти 4250 метрів (FL140). Період дії заборони з 00.00-28.09.2017 до 23.59-01.10.2017...», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області. Увечері того самого дня до Вінницької області прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини і проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.

За попередніми даними, постраждали двоє людей.

Була проведена евакуація більш як 30 тис. осіб з населених пунктів Вінницького і Калинівського районів. Також ДСНС ліквідувала загоряння чотирьох житлових будинків, яке виникло внаслідок потрапляння боєприпасів.

За даними ДСНС, станом на сьогоднішній ранок на території військового складу спостерігається одинична детонація боєприпасів.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія).