На Вінниччині відновили рух авто- і залізничного транспорту, припинений через вибухи

На Вінниччині відновлено рух авто- і залізничного транспорту, припинений через вибухи на військовому складі у місті Калинівка 26 вересня. Як повідомляє прес-служба Держслужби за надзвичайних ситуацій, сьогодні зранку відновлено рух автотранспорту на автодорозі М 21 Житомир – Могилів-Подільський та залізничного транспорту на перегоні Сосенка – Калинівка Південно-Західної залізниці.

Разом з тим залишається закритим повітряний простір в радіусі 12 кілометрів від м. Калинівка.

З початку робіт з ліквідації надзвичайної ситуації літаки ДСНС здійснили 24 скиди води на осередки пожежі, де знижена небезпека.

Читайте такожОхорона бази в Калинівці на момент вибухів була недостатньою - Матіос

Нагадується, що 26 вересня близько 22.00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка. Було евакуйовано понад 30 тис. осіб. Призупинено навчання у дошкільних та освітніх закладах, розташованих у зоні можливого ураження.

Інформації щодо загиблих внаслідок надзвичайної ситуації не зареєстровано. За оперативною інформацією, травмовано двох осіб, які госпіталізовані.

Підрозділами ДСНС ліквідовано загоряння 7 споруд, що виникли внаслідок влучання боєприпасів. Також здійснюється моніторинг протипожежного стану населених пунктів в зоні надзвичайної ситуації.

Відключено електро- та газопостачання декількох сіл.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 2 тис. 350 осіб та 284 од. техніки.

Читайте такожДаних про безпілотник немає, ДРГ не було: Матіос спростував диверсію в Калинівці

Як повідомляв УНІАН, інформацію про пожежу та вибухи на військовому складі у Калинівці подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.113 Кримінального кодексу (диверсія).

Сьогодні головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що, за даними слідства, у день вибухів на складі боєприпасів в Калинівці на території Вінницької області не було диверсійних груп та безпілотних літальних апаратів.