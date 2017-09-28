Кравцов: У 2017 році "Укрзалізниця" закупила 50 нових пасажирських вагонів

В.о. голови правління товариства Євген Кравцов повідомив, що всі нові вагони укомплектовані сучасним кавовим апаратом, якого немає в жодному поїзді в європейських країнах чи країнах СНД. «Ці вагони збудовані цього року. Вони вдосконаленої конструкції, адже в технічному завданні на виготовлення рухомого складу ми враховуємо побажання пасажирів. З таких нових вагонів сформуємо новий поїзд – нічний експрес Одеса – Львів. Це популярний туристичний напрямок, на який зростає попит. Тому ми вирішили до цілорічних щоденних трьох пар поїздів у цьому напрямку додати новий. Загалом ми будемо покращувати сполучення з обласними центрами», – розповів Євген Кравцов.

Перші три купейні вагони пасажири оцінили в складі поїздів до Ужгорода, Трускавця та Новоолексіївки. Виробник почав їх постачати з випередженням графіка на місяць. Обіцяє до кінця вересня здати в експлуатацію ще два. За попереднім контрактом Крюківський вагонобудівний завод на початку цього року поставив 12 пасажирських вагонів. Таким чином загалом за 2017 рік за двома контрактами кількість пасажирських вагонів сягне 50. «Це найбільш масова партія за період з 2008 року, окрім того з 2012 до 2016 року пасажирські вагони Укрзалізниця не купувала взагалі, окрім швидкісних поїздів. Ми хочемо показати клієнтам нове обличчя Укрзалізниці, якою вона може бути, для цього, звісно, потрібні інвестиції, і над цим ми теж працюємо», – зазначив в.о. голови правління товариства.

Наразі інвентарний парк пасажирських вагонів основних перевезень ПАТ «Укрзалізниця» становить 4551 од., середній вік якого – 31,8 року, загальний відсоток зносу – 92,8%. Із зазначеної кількості 21 вагон віком до 5 років, 208 – вагонів віком від 5 до 10 років, 163 – віком від 10 до 15 років, 38 – віком від 15 до 20 років, 30 – віком від 20 до 25 років, 927 – віком від 25 до 28 років та 3164 – віком понад 28 років. З інвентарного парку лише 3100 вагонів знаходяться в робочому парку й мають право курсувати в складах пасажирських поїздів та відповідають вимогам нормативної документації.

Як зазначив директор з пасажирських перевезень та сервісу товариства Ігор Романків, за роки незалежності України державне фінансування на закупівлю нового рухомого складу згідно зі статтею 10 Закону України «Про залізничний транспорт» не виділялося. За цей час за кошти Укрзалізниці придбано 583 пасажирські вагони. «Для оновлення пасажирського рухомого складу, враховуючи старіння парку, необхідно купувати 250-300 вагонів щорічно. Це передбачено стратегією розвитку Укрзалізниці, але ми сподіваємося на залучення і коштів з держбюджету», – зазначив Ігор Романків.

На 2017 рік плановими видами ремонту заплановано відремонтувати 2059 вагонів на суму 624,3 млн грн та капітально-відновлювальним ремонтом 153 вагони на суму понад 1,3 млрд грн.