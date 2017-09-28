Казахстанський автогаз знизив ціни на українських АЗС

Роздрібні ціни на зріджений газ, який використовується в якості моторного палива, в Україні з початку вересня цього року знизилися в середньому на 15% - до 12,45-14 грн за літр через значне збільшення обсягу поставок цього виду палива з Казахстану на тлі обмеження імпорту з Росії.

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Про це повідомив кореспонденту УНІАН аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

«Ринок швидко знайшов заміну російським обсягами, поставки яких були обмежені діями Федеральної служби експортного контролю РФ. Якщо раніше, в 2016-2017 роках, ми могли спостерігати лише епізодичні постачання зрідженого газу з Казахстану (по 200-300 тонн в місяць), то сьогодні (за перші 24 дні вересня) до України було імпортовано майже 10 тис. тонн казахського палива», - сказав він.

За словами Сіренка, великі альтернативні поставки автогазу дозволили наповнити внутрішній ринок, подолати дефіцит і знизити роздрібні ціни на скраплений газ в Україні з початку вересня на 15%, до 12,4-14 грн за літр.

«Велика частина постачань з Казахстану припала на найбільшу нафтогазовидобувну компанію цієї країни - «Тенгізшевройл». Ця компанія у вересні експортувала до України 9,1 тис. тонн палива», - повідомив експерт, додавши, що наповнення ринку з альтернативних джерел збіглося з періодом зниження цін на автогаз на зовнішніх ринках.

«Останнім часом знизилися котирування, за якими автогаз купують імпортери, що, незважаючи на невелике падіння курсу гривні, дало можливість опустити ціни на АЗС. Також знизилися і гуртові ціни, наприклад, сьогодні ви можете придбати скраплений газ в дрібному гурті (обсягом не менше одного газовоза - УНІАН) по 9-10 грн за літр», - зазначив Сіренко.

Як повідомляв УНІАН, в останні два тижні серпня в Україні відзначалося рекордне зростання цін на автогаз в мережах АЗС. Станом на 28 серпня, ціни досягли значень 16,49-16,99 грн за літр. За даними UPECO, причинами зростання цін стали високий рівень споживання газу, дефіцит його поставок (через обмеження з боку РФ), а також нестача потужностей на ринку для зберігання цього виду моторного палива.

30 серпня президент Петро Порошенко заявив, що ціни на автогаз повинні піти на істотне зниження в другій половині вересня. На наступний день, 31 серпня, було зафіксовано перше зниження роздрібних цін на автогаз до 14,95-16,79 грн за літр.