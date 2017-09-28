До кінця року проїзд у маршрутках Києва та передмістя може подорожчати у два рази

До кінця року проїзд у маршрутних таксі може суттєво подорожчати. А якщо курс валют й ціни на бензин не припинять зростати, то й раніше, кажуть перевізники. І це незважаючи на те, що тарифи й так з початку року вже підвищили на 1-2 грн, передає UBR.

За словами директора компанії "Трансгруп" Володимира Назаренка, чинне законодавство дозволяє переглядати вартість проїзду вже при 10% зростання вартості пального. Штовхають ціни вгору й запчастини, які здорожчали, — їхня частка в тарифоутворенні близько 25%.

Підвищувати вартість проїзду маршрутники планують почати з Києва та передмістя столиці. За словами самих перевізників, підвищення вартості проїзного талона - не примха компаній-перевізників, а економічна необхідність. Й уникнути подорожчання навряд чи вийде.

Як розповів член Асоціації перевізників Києва Юрій Артеменко, за найбільш сприятливих розкладів, ціна проїзду становитиме приблизно 8-9 грн.

"Вже зараз економічно виправданим є тариф у 12 грн. Якщо ціни на пальне й курс долара продовжить зростати, компанії просто не зможуть не підняти розцінки", — говорить Артеменко.

Подорожчання проїзду маршрутники пов'язують з низкою факторів: подорожчанням запчастин, ціни на які прив'язані до валюти, цінами на пально-мастильні матеріали та зростанням зарплат водіїв, які почали тікати у ближнє зарубіжжя.

"У країні дефіцит водіїв. Вони хочуть зарплати по 20 тис. грн. Наприклад, у Києві вже зараз 5-10% маршрутного складу не виїжджає на дорогу, бо немає кому працювати. Щоб утримати водіїв, компанії будуть змушені підняти їм оклади", — пояснив Назаренко.

Читайте такожУ Львові з 1 вересня зросте вартість проїзду у трамваях і тролейбусах

Також перевізників зобов'язали встановити в кожному мікроавтобусі системи GPS. Вартість одного такого датчика, за словами маршрутників, близько 20-22 тис. грн, що також позначиться на майбутньому подорожчанні проїзду. Ще частину заробітку забирають у перевізників збори автостанцій у розмірі 15-20%.

Але і це ще не всі виправдання, якими перевізники пояснюють необхідність підняття цін. Після підвищення «мінімалки» на компанії-перевізники зросло і податкове навантаження. Так, за одного свого службовця на мінімальній зарплаті, роботодавець змушений заплатити державі 1,4 тис. грн.

При цьому глава київського відділення Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Дмитро Лось додав, що викорінити нелегальних перевізників на сьогодні неможливо навіть силами поліції й судів. До того ж, корупцію теж ніхто не скасовував — місцевій владі просто невигідно вирішувати цю проблему.

Разом з цим, кажуть експерти, часто «нелегали» возять пасажирів на старих мікроавтобусах, перероблених з вантажних на пасажирські. Тому пересуватися на таких хоч й дешевше приблизно на 20%, але набагато небезпечніше.

За словами експертів, частину заробітку забирають у маршрутників і пересічні водії, які підробляють приватним перевізництвом. Особливо актуально це для приміських маршрутів. Наприклад, у Києві попутки беруть за проїзд до найближчого метро рівно стільки ж, скільки й маршрутки. Але люди все частіше віддають перевагу першим: так і дістатися виходить швидше, і більше комфорту.