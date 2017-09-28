ЄІБ виділив Харкову 160 мільйонів євро на продовження "зеленої" гілки метро

Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) 19 вересня схвалила виділення Харкову кредиту на 160 млн євро для продовження Олексіївської гілки метрополітену на 3,5 км і будівництва двох станцій метро - "Державинської" і "Одеської", повідомляється на сайті ЄІБ.

«Проект розширення метро передбачає продовження "зеленої" гілки метрополітену в Харкові в напрямку аеропорту на 3,47 км, будівництво двох станцій метро - "Державинська" і "Одеська", будівництво депо і придбання 85 одиниць рухомого складу», - йдеться на сайті.

Згідно з повідомленням, загальна вартість проекту становить 320 млн євро. При цьому в ЄІБ зазначили, що будівництво зачепить 247 жителів, зареєстрованих у 45 будинках, з яких три багатоповерхових і кілька комерційних об'єктів.

Також у банку наголосили, що проект дозволить поліпшити міське середовище і зменшити кількість автотранспорту на дорогах Харкова.

Згідно з повідомленням, техніко-економічне обґрунтування проекту розширення харківського метро здійснила за договором з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) компанія Bernard Ingenieure ZT GmbH, яка залучила до оцінки екологічної та соціальної ситуації підприємство з іноземними інвестиціями "Тебодін Україна".

«Станції «Державинська» і «Одеська» будуть побудовані у «відкритий спосіб» зі східного боку проспекту Гагаріна в районі приватної житлової забудови і в районі перетину проспекту Гагаріна з вулицями Одеською і Героїв Сталінграда відповідно. Будівництво перегінних тунелів між станціями «Державинська» і «Одеська» (довжиною 2510 м) планується за допомогою механізованого тунелепрохідного комплексу. Стартовий котлован буде розташований на південь від станції «Одеська», фінішний котлован запроектовано в районі північної частини станції «Державинська». Котловани будуть побудовані відкритим способом (зверху вниз)», - йдеться в повідомленні ЄІБ.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) розпочав проектні роботи з будівництва станції метро «Одеська» в рамках договору про іноземні інвестиції в розвиток Харківського метрополітену.

У травні цього року Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) повідомив про наміри виділити Харкову кредит на 160 млн євро для продовження Олексіївської гілки метрополітену на 3,5 км і будівництва двох станцій метро - "Державинської" і "Одеської".

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Довідка УНІАН. Харківський метрополітен - другий за кількістю станцій і довжиною ліній в Україні. Перевозить на рік 282 млн пасажирів. Метрополітен введено в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. На даний час Харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-Заводській, Салтівській та Олексіївській.

11 листопада 2016 року Кабінет міністрів України затвердив проект виконання проектно-вишукувальних робіт для продовження третьої лінії метрополітену в Харкові від станції «Метробудівників імені Г.І.Ващенка» до станції «Одеська» загальною вартістю 2,657 млрд грн.

У рамках проекту передбачається будівництво двох нових станцій - «Державинської» і «Одеської». Початок будівельних робіт заплановано вже поточного року, а завершення проекту - на 2019 рік.