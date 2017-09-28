Вибухи в Калинівці: "Укрзалізниця" не скасувала жодного поїзда

20:16, 28 вересня 2017
Транспорт/Звя'зок
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У прес-службі компанії також зазначив, що станом на ранок 28 вересня пасажири вже повернули 5263 квитків на суму понад 987 тисяч гривень.

Фото УНІАН

"Укрзалізниця" не скасувала жодного поїзда у зв'язку з вибухами боєприпасів на військових складах поблизу міста Калинівка Вінницької області і забезпечує їх рух в обхід небезпечної території. Про це повідомила прес-служба держкомпанії з посиланням на в. о. глави "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

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"В умовах надзвичайної ситуації "Укрзалізниця" не скасувала жодного поїзда. Працюємо в посиленому режимі й додаємо всі зусилля, щоб пасажири дісталися до місця призначення. Зокрема, на одноколійних ділянках віддаємо перевагу пасажирським поїздам перед вантажними. Просимо пасажирів поставитися з розумінням до тих непростих умов подорожі, які викликані незалежними від "Укрзалізниці" обставинами. Особисто дякую персонал "Укрзалізниці", працівників вокзалів і станцій, які у ці дні працюють понаднормово, щоб забезпечити рух поїздів", - цитує прес-служба Кравцова.

У прес-службі зазначили, що у зв'язку з надзвичайною ситуацією поки затримуються більше 20 пасажирських поїздів.

"Укрзалізниця" забезпечує їх рух в обхід небезпечної території. Поїзди курсують, зокрема, через станції Жмеринка, Гречани, Шепетівку, Козятин, Подольськ, Знам'янку, Вапнярку, Миронівку. Сьогодні в 13:15 залізничники відновили рух поїздів на ділянці Сосонка – Калинівка", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за останні дві доби "Укрзалізниця" була змушена змінити маршрут слідування 85 пасажирських поїздів, час затримки їх у дорозі становив від 30 хвилин до 14 години.

Також у прес-службі зазначили, що на вокзалах і станціях працюють додаткові квиткові каси для повернення проїзних документів.

"Станом на ранок 28 вересня пасажири вже повернули 5263 проїзних документа на суму понад 987 тисяч гривень. Також у посиленому режимі працюють вагонні дільниці по формуванню пасажирських поїздів для проведення максимально якісної екіпіровки та підготовки составів у рейс", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу с. Калинівка Вінницької області надійшла 26 вересня близько 22:00. За попередніми даними, постраждали дві людини.

Була проведена евакуація понад 30 тисяч осіб з населених пунктів Вінницького та Калинівського районів. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.

За даними ДСНС, станом на сьогоднішній ранок на території військового складу спостерігається одинична детонація боєприпасів.

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Теги: #вибухи боєприпасів на Вінниччині