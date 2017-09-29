Китай вводить мінімальні квоти на продаж електромобілів

Влада Китаю з 2019 року вводить жорсткі мінімальні квоти на продаж електромобілів, автомобілів з гібридними двигунами і автомашин на альтернативному паливі - так званих New Energy Vehicles (NEV). Про це повідомило міністерство промисловості та інформатизації КНР, пише «Німецька хвиля».

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З 2019 року компанії, які щорічно випускають або імпортують понад 30 тисяч звичайних автомобілів, повинні дотримуватися певних квот на підставі спеціальної системи балів. За повністю електричні автомобілі виробники будуть отримувати більше балів, ніж за машини з гібридним двигуном. За випуск альтернативних машин, здатних долати великі відстані, передбачені додаткові очки.

У 2019 році компанії з річними продажами на ринку Китаю понад 30 тисяч автомобілів повинні реалізувати не менше 10 відсотків машин з гібридними або електричними двигунами. До 2020 року ця квота збільшиться до 12 відсотків.

За невиконання квот компанії будуть зобов'язані купувати бали в інших фірм, або платити штрафи. Спочатку квоти в розмірі 8 відсотків планувалося ввести ще в 2018 році, але уряд Німеччини на переговорах з Пекіном домігся пом'якшення вимог.

Введення квот в більш ранні терміни тільки посилить тиск на німецькі автоконцерни VW, BMW і Daimler, для яких Китай є найбільшим ринком збуту.