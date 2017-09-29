У Києві завтра частково обмежать рух транспорту на Московському мосту у бік Троєщини

У Києві завтра, 30 вересня, частково обмежать рух транспорту на Московському мосту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

«З 23:00 29 вересня до 18:00 30 вересня у зв’язку з ремонтом деформаційного шва на Московському мосту буде частково обмежено рух транспорту до двох смуг руху в напрямку житлового масиву Троєщина», - йдеться у повідомленні.

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У «Київавтодорі» попросили водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомляв УНІАН, у Києві до 8 жовтня вночі буде закрито рух транспорту по Залізничному шосе.