У Києві 2-7 жовтня частково обмежать рух транспорту на Столичному шосе

У Києві 2-7 жовтня рух транспорту на Столичному шосе буде частково обмежено. Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

«З 2 до 7 жовтня у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на Столичному шосе буде частково обмежено рух транспорту на ділянці від повороту на вул. Заболотного до зупинки «Готель «Рамада Енкор» у напрямку виїзду з Києва», - йдеться у повідомленні.

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Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомляв УНІАН, у Києві завтра частково обмежать рух транспорту на Московському мосту у бік Троєщини.