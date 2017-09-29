У Києві з'являться майже 50 нових трамваїв з кондиціонерами та Wi-Fi

Київська влада купує 40 польських трамваїв Pesa і ще 7 львівських, заводу Електрон. Це високотехнологічний європейський транспорт з низькою підлогою, кондиціонерами, відеоспостереженням та Wi-Fi. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю виданню “Новое время”.

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“У Києві курсують 400 трамваїв, 90% з них старше 30 років. Виходить, що трамвайний парк як мінімум ті ж 30 років не оновлювався. Так, ми купуємо 40 польських трамваїв і ще 7 львівських, заводу Електрон. Це високотехнологічний європейський транспорт з низькою підлогою, кондиціонерами, відеоспостереженням та Wi-Fi. Також закупили 60 автобусів МАЗ, що відповідають сучасним вимогам”, - підкреслив Віталій Кличко.

Щоб повністю оновити транспортний парк, відзначив мер Києва, потрібно купити ще 165 нових трамваїв, понад 230 автобусів, 230 тролейбусів. “Тобто, в три-чотири рази більше, ніж придбали зараз. За найскромнішими прогнозами, потрібно ще років п'ять, щоб купити новий транспорт”, - зауважив Кличко.

“І відкрию невеличку таємницю. Справа в тому, що коли я їздив на польський завод Pesa, то домовився з керівництвом компанії, що в Києві вони відкриють свій завод - спочатку великовузлового складання, а в планах - запустити повний цикл виробництва”, - відзначив мер Києва.