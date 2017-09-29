Ryanair переживає серйозну кризу через масовий відтік пілотів

Найбільший в ЄС бюджетний авіаперевізник оголосив про те, що скасовує 40-50 рейсів щодня протягом як мінімум шести тижнів. Скасування понад 2 тис. рейсів порушить плани до 400 тис. пасажирів. Єврокомісія вже заявила, що має намір перевірити, чи не порушує компанія своїм рішенням права пасажирів.

У Євросоюзі діють жорсткі правила щодо скасованих рейсів. Так, пасажирам має бути запропонована допомога і компенсація, якщо скасування сталося з вини авіакомпанії. Авіалінії повинні повертати повну вартість квитка або ж пропонувати квиток на інший рейс, якщо рейс був скасований в короткий термін. В додаток до цього пасажири також можуть запросити компенсацію – від 250 до 600 євро в залежності від протяжності польоту. Втрати Ryanair у зв'язку з виплатою компенсацій експерти оцінили майже у 35 млн. євро.

Читайте такожЄК перевірить, чи не порушив Ryanair права пасажирів масовим скасуванням рейсів

Ударом по репутації Ryanair є та причина, по якій скасовуються рейси. В той час, як керівництво компанії пояснює скасування технічною помилкою з визначенням дат відпусток для екіпажів, страйки авіадиспетчерів і погодою, незалежні джерела причиною проблем називають кадрові труднощі, зокрема, масовий відтік пілотів.

Як повідомляють самі льотчики, компанія створює для них нелюдські умови праці – наліт на рік не менше 800 годин, робота у вихідні дні, відпустку по хворобі не більше 4-х днів і т. п. Проблема з пілотами в Ryanair настільки серйозна, що компанія запропонувала тим з них, хто підпише зобов'язання залишитися в компанії до жовтня 2018 року, бонус у розмірі 12 тис. фунтів.

Проте, навіть цей крок не в змозі утримати кадри. Тільки конкурент на ринку дешевих авіаперевезень, норвезька авіакомпанія Norwegian, повідомила, що прийняла на роботу близько 140 пілотів, які раніше працювали на ірландське підприємство.

Нагадаємо, що зовсім недавно Ryanair вів переговори з київським аеропортом «Бориспіль» і навіть оголошував про початок польотів в Україну. Проте, активне лобіювання інтересів Ryanair з боку Міністерства інфраструктури та особисто міністра Володимира Омеляна не дозволило перевізнику нав'язати українській стороні свої умови співпраці. За словами гендиректора «Борисполя» Павла Рябікіна, через ультиматуму Ryanair аеропорт міг понести збитки в 2 млрд. грн.

Читайте також"Бориспіль" веде повторні переговори про вихід Ryanair на український ринок – Омелян

Експерти галузі єдині в думці, що прихід на український ринок авіаперевезень західних бюджетних компаній слід вітати. Але викликає щонайменше подив зацікавленість профільного міністерства в одній Ryanair. Як показують останні події, ця компанія переживає значні труднощі, а непередбачуваність дій її керівництва здатна дестабілізувати авіаринок.

Довідка. Ryanair обслуговує польоти між 210 аеропортами у 33 європейських країнах. Штат складає 13 тисяч співробітників. За підсумками 2016 фінансового року компанія збільшила чистий прибуток на 6%, до 1,32 млрд. євро. Зростання пасажиропотоку авіакомпанії склав 13% – до 120 млн. чоловік. Річна виручка підвищилася на 2% – до 6,65 млрд. євро.