"Укрзалізниця" збільшила кількість вагонів у потязі "Київ - Варшава" до чотирьох

17:38, 29 вересня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Поїзд №67 Київ - Варшава відправляється з Києва о 16:52 і прибуває до Варшави у 08:29, а у зворотному напрямку поїзд №68 Варшава - Київ відправляється з Варшави в 16:01 і прибуває до Києва о 08:35.

фото УНІАН

Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" на 29, 30 вересня та 1 жовтня збільшила кількість вагонів у поїзді №67/68 "Київ - Варшава" на випадок зростання попиту на цьому маршруті, повідомила прес-служба держкомпанії.

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"У зв'язку зі збільшенням попиту на подорожі поїздом №67/68 Київ - Варшава ПАТ "Укрзалізниця" включає до його складу ще один вагон: 29, 30 вересня та 1 жовтня він відправиться з Києва в складі 4 вагонів. При зростанні попиту "Укрзалізниця" розгляне можливість подальшого збільшення кількості вагонів у цьому поїзді", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзд №67 Київ - Варшава відправляється з Києва о 16:52 і прибуває до Варшави у 08:29, а у зворотному напрямку поїзд №68 Варшава - Київ відправляється з Варшави в 16:01 і прибуває в Київ о 08:35.

Також у прес-службі нагадали, що, починаючи з 3 вересня 2017 року, квитки на поїзд №67/68 Київ - Варшава - Київ стали дешевше більш ніж на 1000 гривень.

"Істотне - в 2,5 рази - зростання попиту на цей поїзд став можливим завдяки зниженню вартості квитків. Вартість проїзду з Києва до Варшави становить близько 1350 гривень, а до цього становила понад 2440 гривень. Вартість проїзду може коливатися в залежності від курсу євро на дату придбання проїзного документа", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2016 року курсує потяг "Київ – Львів – Перемишль". Вартість проїзду з Києва до Перемишля становить від 406 гривень до 574 гривень, зі Львова до Перемишля – від 172 гривні до 235 гривень.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є Публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Теги: #поїзд до Польщі