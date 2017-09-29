Кравцов представив міжнародним інвесторам ключові досягнення "УЗ" за півроку

В.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов провів конференц-зв'язок із представниками провідних міжнародних інвестиційних компаній, які зацікавлені в бізнес-діалозі з менеджментом ПАТ «Укрзалізниця» та перспективах співпраці. Конференц-зв'язок відбувся за участю українських аналітиків інвестиційної компанії Dragon Capital Андрія Безп’ятова та Віктора Луговика. Загалом на зв’язку з ПАТ «Укрзалізниця» були 23 потенційні інвестори.

«Діалог з інвесторами – це звичайна практика для публічних компаній. Укрзалізниця, як така компанія, демонструє відкритість не тільки у відносинах з клієнтами, а й з інвесторами, з якими вже співпрацюємо, та з тими, кого бачимо своїми партнерами в майбутньому. Ми відкрито розповідаємо потенційним інвесторам про стан галузі, шляхи розвитку, її майбутнє та відповідаємо на їхні запитання. Ми маємо бути постійно на зв’язку, адже відкритість – це важливий механізм для довіри та співпраці», – підкреслив керівник Укрзалізниці Євген Кравцов.

Під час телефонного конференц-зв’язку керівник ПАТ «Укрзалізниця» презентував інвесторам ключові досягнення компанії за 6 місяців 2017 року, основні фінансово-економічні показники та дані консолідованої фінансової звітності товариства за перше півріччя 2017 року, огляд якої здійснено незалежним аудитором Ernst&Young.

Зокрема, за словами Євгена Кравцова, чистий прибуток компанії в першому півріччі 2017-го відносно 6 місяців 2016 року склав 122 млн грн (+3,9 млрд грн), доходи від перевезень зросли до 32,3 млрд грн (+4,6 млрд грн), операційні витрати зменшено на 200 млн грн, капітальні інвестиції зросли на 80% (до 3,4 млрд грн), заробітна плата персоналу підвищена на 32,4 %, а обсяг доступної ліквідності товариства становить більше 10 млрд грн. «Усі ці позитивні зміни у фінансовому стані компанії підвищують її інвестиційну привабливість», – зазначив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця».

Євген Кравцов також відповів на запитання інвесторів, розповів про швидкі темпи структурних перетворень в ПАТ «Укрзалізниця», презентував плани компанії щодо інвестиційної та тарифної політики, подальшої корпоратизації та стратегії розвитку компанії на найближчі 5 років.

Сьогодні ПАТ «Укрзалізниця» здійснює ефективну комунікацію з міжнародними інвесторами, експертами та презентує свої досягнення та перспективи розвитку. У липні 2017 року Укрзалізниця отримала підтримку на форумі інвесторів у Лондоні Ukraine Investor Day, організованому компанією Dragon Capital.