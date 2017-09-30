У Києві з 1 жовтня у зв’язку з дорожніми роботами змінять рух по Набережному шосе

У Києві з 1 жовтня у зв’язку з дорожніми роботами буде змінено організацію руху транспорту на Набережному шосе.

Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», з 1 жовтня у зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту Набережного шосе рух транспорту на ділянці від станції метро «Дніпро» у напрямку Поштової площі буде закрито.

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Рух транспорту на цій ділянці буде організовано у зустрічному напрямку.