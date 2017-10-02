Після звільнення від окупації нам повернулася практично руїна – керівник Донецької залізниці

На Донецькій залізниці стартувало оновлення моторвагонного рухомого складу. Також наступного року буде запущено нові приміські напрямки. Про це «УНІАН» повідомив директор регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця» - «Донецька залізниця» Сергій Бугайов. На даний час відновлено 4 електропоїзди. Це 27 вагонів, які вже вийшли на рейки.

Програма передбачає технічне й зовнішнє поліпшення стану електро- та дизель-поїздів. Це заміна зношених колісних пар й внутрішнього покриття салонів, зовнішнє та внутрішнє фарбування вагонів.

«Після звільнення від окупації окремих територій Донецької і Луганської областей нам повернулася практично руїна, – розповідає керівник Донецької залізниці Сергій Бугайов. – Потяги застарілі, в занедбаному стані. Щоб було зрозуміло: зі 144 вагонів 39 ми змушені були зняти з експлуатації. Тому електропоїзди почали працювати у 4-вагонному складі».

За словами Бугайова, всі нові потяги Донецької залізниці опинилися на окупованих територіях.

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«Не кажучи вже про дві основні ремонтні бази – моторвагонне депо для електропоїздів «Ясинувата» і для дизелів – «Іловайськ».

Сьогодні, через дефіцит вільного рухомого складу, приміські поїзди курсують у кільцевому графіку. Це сповільнює рух для великої кількості людей. На дільниці «Волноваха – Маріуполь» перевозиться в середньому 19,6 тисяч пасажирів на місяць. Маршрутом «Волноваха – Комиш-Заря» – близько 4,2 тис. осіб.

«Ці напрямки є важливими. Вони забезпечують сполучення з Маріуполем, єдиним індустріальним центром на півдні регіону. Потрібно перевозити до місць роботи й навчання тисячі працівників, студентів і учнів, – зазначає Сергій Бугайов. – Але нинішніх транспортних потужностей замало».

Тому наступного року анонсується введення в експлуатацію ще двох дизель-потягів на маршруті «Волноваха – Комиш-Заря і двох електропотягів на ділянці «Волноваха – Маріуполь». Перед тим необхідно провести капітальний ремонт і оновлення поїздів.

«Це передбачено в проекті плану капітальних інвестицій підприємства на 2018 рік. Також має бути створено пункт техогляду для моторвагонного рухомого складу в Волновасі», – повідомив Сергій Бугайов.