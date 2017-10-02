Київ знову потерпає від заторів (відео)

Київ від самого ранку знову стоїть у заторах. Кілька головних магістралей столиці закрито на капітальний ремонт.

На Набережному шосе утворився затор. Причина – капітальний ремонт дороги. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зокрема, із п’яти смуг автотранспорт перелаштовується в одну, займаючи полосу зустрічного руху. Швидкість не перевищує 10 км/год. Коли рух буде відновлено, наразі не повідомляється.

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Ускладнено рух на вулиці Олени Теліги. Через ремонт дороги і перекриттям одразу двох смуг транспорт зі швидкістю не більше 7 км/год їде у двох напрямках.

Повільно рухаються столичні мости. Мости Патона, Південний і Московський пропускають автівки зі швидкістю 10 км/год.

Через аварію поблизу виїзду із Софіївської Борщагівки на Окружну авто їдуть не більше 3 км/год. Величезний повільний затор утворився на в’їзді до міста із Житомирської траси.