Київ знову потерпає від заторів (відео)
Кілька головних магістралей Києва закрили на капітальний ремонт.
Київ від самого ранку знову стоїть у заторах. Кілька головних магістралей столиці закрито на капітальний ремонт.
На Набережному шосе утворився затор. Причина – капітальний ремонт дороги. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зокрема, із п’яти смуг автотранспорт перелаштовується в одну, займаючи полосу зустрічного руху. Швидкість не перевищує 10 км/год. Коли рух буде відновлено, наразі не повідомляється.
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Ускладнено рух на вулиці Олени Теліги. Через ремонт дороги і перекриттям одразу двох смуг транспорт зі швидкістю не більше 7 км/год їде у двох напрямках.
Повільно рухаються столичні мости. Мости Патона, Південний і Московський пропускають автівки зі швидкістю 10 км/год.
Через аварію поблизу виїзду із Софіївської Борщагівки на Окружну авто їдуть не більше 3 км/год. Величезний повільний затор утворився на в’їзді до міста із Житомирської траси.