Окупанти хизуються тим, що проклали перший асфальт на Керченському мосту (фоторепортаж)

10:52, 02 жовтня 2017
Транспорт/Звя'зок
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На пілотній ділянці Кримського моста уклали верхній шар асфальтобетону.

В окупованому Криму будівельники поклали верхній шар асфальтобетону на пілотній ділянці Керченського мосту на острові Тузла. Про це повідомляється на сайті Most.life.

За словами окупантів, це більше 600 метрів дорожнього покриття в напрямку анексованого Криму – асфальт, по якому в майбутньому році, як сподіваються окупанти, поїдуть автомобілі.

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"Верхній шар виконаний зі щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші. Це шар зносу, тому у його складі підвищений вміст щебеню. Він забезпечить необхідний коефіцієнт зчеплення автомобільного колеса з дорогою і довговічність покриття", - розповіли окупанти.

Раніше президент України Петро Порошенко доручив подати до суду на Росію через будівництво Керченського мосту, яке завдає значної екологічної шкоди.

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Теги: #будівництво керченського мосту