Цінники на АЗС йдуть вгору: за місяць бензин і дизпальне подорожчали на 1,5 гривні

Роздрібні ціни у різних мережах АЗС на бензин і дизельне пальне у вересні 2017 року зросли на 1,5 грн за літр, повідомив кореспонденту УНІАН аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

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«Упродовж вересня зростання роздрібних цін на бензини становило 5,8-7,1%, а на дизельне пальне - 7,8%. Наприклад, у мережах операторів OKKO, WOG, SOCAR вся паливна лінійка подорожчала на 1,5 грн за літр, до позначок: А-92 - 26,99 грн за літр, А-95 - 27,99 грн за літр, А-95 «Преміум» - 28,99 грн за літр, дизельне пальне - 24,99 грн за літр і дизпальне «Преміум» - 25,99 грн за літр », - сказав він.

Також експерт повідомив про зростання цін в інших великих мережах АЗС і на станціях регіональних операторів.

«У результаті середня вартість пального на українських АЗС зросла на 1,50-1,69 грн за літр і становила для А-92 - 25,38 грн за літр, А-95 - 26,14 грн за літр, А-95 «Преміум» - 27,20 грн за літр і дизпального - 23,45 грн за літр», - зазначив Сіренко.

Як повідомляв УНІАН, роздрібна вартість бензину і дизельного пального протягом 23-25 вересня зросла у середньому на 30-60 коп. за літр. 26 вересня пальне подорожчало ще на 0,1-1,5 грн за літр. За словами Сіренка, зростання цін було обумовлене збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку, за ціновими індикаторами якого працює український ринок.

26 вересня голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявив, що комітет почав запитувати необхідну інформацію від Міненерговугілля та самостійно вивчати ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів для з'ясування причини зростання цін. Наступного дня в комітеті заявили, що синхронність підвищення роздрібних цін на АЗС упродовж вересня може свідчити про наявність в діях учасників ринку антиконкурентних узгоджених дій.