Вибухи на складах боєприпасів: небо над Калинівкою залишили закритим до 10 жовтня

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") продовжило закриття повітряного простору до висоти 4 250 м в радіусі 5 км від зони загоряння на території військового складу в Калинівці Вінницької області до 23.59 9 жовтня 2017 року.

Читайте такожПожежа у Калинівці: за кілька днів вибухнуло більше боєприпасів, ніж армія використала за 3 роки на війні

Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області. Увечері цього ж дня до Вінницької області прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини і проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.

За попередніми даними, постраждали дві людини.

Була проведена евакуація понад 30 тис. людей з населених пунктів Вінницького та Калинівського районів. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.

Заборона на використання повітряного простору над Калинівкою Вінницької області була призначена до 2 жовтня з радіусом заборони польотів до 12 км.

За даними ДСНС, станом на сьогоднішній ранок на території військового складу спостерігається одинична детонація боєприпасів.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія).