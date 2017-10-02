У Житомирі ціни на проїзд в електротранспорті зросли до 3 гривень

У Житомирі підвищилась вартість проїзду в електротранспорті на 1 грн – до 3 грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, водночас у місті купівля проїзних квитків до 20 % зменшить витрати житомирян на проїзд у громадському транспорті.

Для цього у «КП «Житомиртранспорт» розробили низку пакетів послуг, що будуть надаватися власникам електронного проїзного квитка.

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«Пакет 10х1», «Пакет 30х1», «Пакет 50х1», «Учнівський» та «Студентський», а також «Корпоративний» відрізняються кількістю можливих поїздок, терміном дії та вартістю. Вартість електронних квитків не змінюється, тому користуватися е-квитком стало ще вигідніше», - зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня влада Житомира вирішила підвищити вартість проїзду в тролейбусах і трамваях з 2 до 3 гривень за поїздку. Відповідне рішення було затверджено виконавчим комітетом міськради.

Також у Житомирі запустили систему безготівкової оплати проїзду у комунальному транспорті.

Проект реалізується в рамках «Електронного квитка» Житомирської міської ради та спрямований на забезпечення швидкого та якісного обслуговування пасажирів без використання готівки.