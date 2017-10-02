"Укртелеком" Ахметова підвищив тарифи за користування міським телефоном

Один з найбільших українських операторів телекомунікацій "Укртелеком" з 1 жовтня ввів в дію нові тарифи на фіксований телефонний зв'язок. Тарифні плани розміщені на сайті компанії.

Читайте такожАпеляційний суд зняв арешт з акцій "Укртелекому"

Зокрема, вартість тарифного плану "Домашній Базовий", "Домашній Мінімальний" та "Загальний Базовий" збільшилася на 5,5 гривні, для абонентів "Домашнього Безлімітного" – на 9 гривень. У вартість пакетних хвилин включені міжміські дзвінки, SIP-телефонія і дзвінки на мобільні телефони.

Як повідомляв УНІАН, "Укртелеком" з 1 січня 2017 року підвищив вартість тарифних планів на послуги фіксованого телефонного зв'язку для юридичних осіб на 18,5%-22,9%.

"Укртелеком" у першому півріччі 2017 року збільшив чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року у два рази - до 355,3 мільйона гривень.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 мільйонам абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету понад 1,6 мільйона клієнтів.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ).