Продаж нових легкових авто в Україні зріс на 36%

Продажі нових легкових автомобілів в Україні у вересні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 36% - до 7840 одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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При цьому в асоціації зазначили, що вересневий показник є кращим з початку 2017 року.

За підсумками минулого місяця лідером стала японська Toyota з результатом 1144 проданих авто, що на 36% більше, ніж у вересні 2016 року.

Другий за популярністю автомобільної маркою у вересні на українському ринку був німецький Volkswagen з показником 757 проданих авто. При цьому продажі Volkswagen щодо вересня 2016 року зросли у 2,6 рази.

На третьому місці Renault з результатом 712 авто, що на 37% більше, ніж у вересні 2016 року.

На четвертому місці Skoda - 594 авто, що на 83% більше, ніж у вересні 2016 року, а на п'ятому з обсягом продажів в 460 нових автомобілів та зростанням на 9% - корейський бренд KIA.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 41% порівняно з 2015 роком - до 65,5 тисячі одиниць.

На думку експертів, продажі нових легкових автомобілів в 2017 році порівняно з 2016 року зростуть на 32-38%.